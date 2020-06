Auffahrunfall mit Verletzten am Bahnübergang in Tannroda

Ein Ford Focus ist am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr in Tannroda auf einen Fiat Panda aufgefahren, als dieser von der Kranichfelder Straße nach links über die Bahnschienen abbiegen wollte. Der Fiat hielt, die Ford-Fahrerin versuchte vergeblich auszuweichen und zu bremsen. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt und kamen in die Klinik. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Unfallaufnahme und Beräumung war die Bundesstraße 87 für rund eine Stunde einseitig gesperrt. Die Bahnstrecke blieb offen. Der Triebwagen konnte die Unfallstelle im reduzierten Tempo passieren.