Aufklären, inspirieren, Diskurse anstoßen

Das dritte ASA International Humanitarian Film Festival ist am Donnerstag im Audimax der Bauhaus-Uni eröffnet worden. Festivalleiter ist Majid Mousahabi, Filmemacher und Autor. Das Humanitarian Film Festival will aufklären, inspirieren, Diskurse anstoßen. In mehr als 60 Filmen berichtet es über Flucht und Vertreibung, über den oft schwierigen Zugang zu Bildung und immer wieder über Chancengleichheit. Die Filme wurden aus über 2500 Einsendungen aus 122 Ländern ausgewählt. Spielorte sind das Audimax, das Kino Mon Ami und das Cinestar. Das Festival endet am Sonntag mit der Preisverleihung. (red)

http://asafest.com/de