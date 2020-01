Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aus bescheidenem Beginn hat sich reges Vereinsleben entwickelt

Bridge ist ein Kartenspiel für vier Personen und doch weit mehr. Ein ganzes Paket an Gründen, warum man Bridge spielen sollte, können die Mitglieder des Bridge-Clubs Weimar aufzählen. Immerhin frönen sie dem Denksport seit 20 Jahren. Das runde Jubiläum wurde am Samstag im Bürgerzentrum in Schöndorf gefeiert, – in gesellige Runde bei Kaffee und Kuchen, mit Musik und einem vereinsinternen kleinen Turnier. Bridge bietet Entfaltungsmöglichkeiten für jeden, behaupten die Kenner. Das Spektrum reiche von einer geistig anspruchsvollen Freizeitbeschäftigung bis zu hochsportiven und damit mathematischen Ansätzen. Aber auch der gesellige Aspekt dieses auf sehr verschiedene Weise kommunikativen Spieles wird vom Vorsitzenden Johannes Nünchert gern hervorgehoben. Wer Bridge spiele, habe niemals ein Problem andere Menschen kennenzulernen und mit ihnen seine Freizeit zu gestalten. Zehn Bridge-Fans aus Weimar hatten den Verein im Dezember 1999 aus der Taufe gehoben, die Anerkennung durch den Bridgeverband erfolgte zum 1. Januar 2000. Musikalisch umrahmt wurde die Jubiläumsfeier von den Vereinsmitgliedern Susanne Rost (Violine) und Michael Rost (Viola), der ansonsten für die Finanzen des 28 Mitglieder zählenden Vereins zuständig ist. Wer sich für Bridge interessiert, sei auf die Homepage des Vereins verwiesen: wwww.bridgeclubweimar.de.