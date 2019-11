Heichelheim. Bei einer Aktion des Vereins „Mehr Zeit für Kinder“ kam auch der Kindergarten in Heichelheim zu einem Gewinn.

Ausleihe nach Hause ist möglich und erwünscht

Über eine „Spielothek für die Krippe“ verfügt seit kurzem der Kindergarten „Heichelheimer Kartoffelknirpse“. Wie das Trägerwerk Soziale Dienste (TWSD) mitteilte, habe sich das von ihr verwaltete Haus an einer entsprechenden Initiative des Vereins „Mehr Zeit für Kinder“ beteiligt und in der Folge ein umfangreiches Spielepaket gewonnen – als eine von bundesweit 250 Krippen. Unter anderem durften sich auch schon die „Landmäuse“ in Hohenfelden im Rahmen dieser Aktion über ein solches Paket freuen.

Die „Spielothek“ enthält Produkte, welche Wissenschaftler und Pädagogen des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) in Ulm auf ihre Förderaspekte testeten und für gut befanden. „Kinder unterscheiden nicht zwischen Spielen und Lernen, sie lernen spielend“, so ZNL-Gründer Manfred Spitzer. Gemeinsames Spielen mit Erziehern und Eltern diene der sprachlichen, emotionalen und sozialen Entwicklung. Deshalb gibt es die Besonderheit, dass die Familien der „Kartoffelknirpse“ die Spielothek im Kindergarten ausleihen und daheim an den Nachmittagen oder Wochenenden nutzen können.

Der Verein „Mehr Zeit für Kinder“ bietet nicht nur diese Aktion für das Krippenalter (bis drei Jahre) an, sondern Kindergärten können auch Spielotheken gewinnen, die auf die Bedürfnisse der größeren Kinder abgestimmt sind. Seit Beginn seiner Aktion im Jahr 2010 hat der Verein rund 5000 Kindergärten und 2000 Krippen beschenkt. Interessierte Einrichtungen können sich für den nächsten Durchgang unter kitaspielothek@mzfk.de melden und bekommen im Frühjahr die neuen Wettbewerbs-Unterlagen.