Ausnahmezustand in Lyon erleben

Vor einem Jahr hätten wir nie geglaubt, dass unser Studium in Frankreich so verlaufen würde. Anstatt den Frühling in Lyon zu genießen, sitzen wir tagein, tagaus in unserer WG – gemeinsam isoliert.

Wir, das sind Jojo aus dem Allgäu, Lea aus Zeuthen und ich (zu Hause in Chemnitz). Wir studieren im Bachelor Europäische Medienkultur in Weimar. Zum Studium gehören drei Semester Auslandsaufenthalt in Frankreich, bei uns seit September an der Université Lumière Lyon 2. Wir haben beschlossen, in der Corona-Krise vorerst hierzubleiben und uns gegenseitig durch diese seltsame Zeit zu helfen.

Anders als in Deutschland schien sich noch vor zwei Wochen kaum jemand in Frankreich über das Corona-Virus Gedanken zu machen. Manchmal sah man Aufforderungen im Bus oder Supermarkt, sich öfter die Hände zu waschen. Panik und Hamsterkäufe blieben aus. Bei schönem Wetter tummelten sich die Menschen an der Rhône, in der Altstadt oder auf Wiesen im Parc de la Tête d’Or.

Dann ging alles sehr schnell. Am 12. März wurde die Schließung aller Bildungseinrichtungen angekündigt, am 16. März die Ausgangssperre, die ab Dienstag, 17. März, um 12 Uhr in ganz Frankreich in Kraft trat. Das Haus darf nur zum Einkaufen, Arbeiten, für Arztbesuche, wichtige Familienangelegenheiten oder individuelle physische Aktivitäten verlassen werden. Für all das ist ein Formular auszufüllen. Diese Regelung wurde am 27. März um zwei Wochen verlängert. Jojo versteht die Entscheidung von Präsident Emmanuel Macron: „Ich habe das Gefühl, dass die Situation hier ernster genommen wird und Maßnahmen konsequenter durchgesetzt werden.“

In Lyon befinden wir uns mitten im Semester. Mehrere Abgaben und Prüfungen stehen bis Mitte Mai an. Nun wurde auf online umdisponiert. Dazu werden auf der Lernplattform Moodle für Vorlesungen Folien mit Kommentaren hochgeladen. Gruppenarbeiten laufen meist über Facebook Messenger.

Oft fragen wir uns, ob es richtig war, nicht wie die meisten unserer deutschen Kommilitoninnen nach Hause zurückzukehren. Die Welt befindet sich in einer Ausnahmesituation. Und wir sind nicht bei unserer Familie, noch dazu in einem anderen Land, die Grenzen sind geschlossen. Beim Gedankenspiel, irgendwie nach Hause zu kommen, sind wir uns einig, dass die Isolation in Lyon am vernünftigsten ist. Lea sagt: „Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Auf dem Weg nach Deutschland würde man auf so viele Leute treffen, man könnte sich und seine Familie anstecken. Es bringt niemandem etwas, zu Hause, aber krank zu sein.“

Noch ist uns die Decke nicht auf den Kopf gefallen. Wir haben uns den Innenhof etwas hergerichtet, frühstücken dort im Sonnenschein, freunden uns mit Nachbarskatzen an, backen und kochen, schreiben Gedichte und Haikus, schauen fern, und bald geht es wieder mit der Uni-Arbeit los. Stets liegt aber eine angespannte Stimmung in der Luft. Sorgen darüber, wie es weitergeht, finden ihren Weg in fast jedes Gespräch. Dabei geht es vor allem um die Leute in Deutschland, die uns wichtig sind, da wir noch nicht wissen, wann wir sie wiedersehen. Alle langfristigen Vorhaben, wie Urlaub oder die Suche nach einem Praktikum, scheinen plötzlich irrelevant.

Beruhigend ist, dass alle in der gleichen Situation sind: Wenn wir die Leute im Supermarkt mit Mundschutz sehen; wenn wir mit Nachbarn im Innenhof Gespräche führen, die es sonst nie gegeben hätte; wenn jeden Abend ein Klatschen von den Wänden unseres Häuserblocks widerhallt. Wir sind isoliert, aber nicht allein – egal, ob in Frankreich oder Deutschland.

Denn zu Hause bleiben heißt nun mal zu Hause bleiben – „Restez chez vous signifie restez chez vous.“