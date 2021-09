Ausschuss-Sitzung in Berlstedt

Berlstedt. Das Stadtrats-Gremium für Kultur und Soziales trifft sich am Dienstagabend.

Die Finanzierung des Thüringer Eltern-Kind-Zentrums in Berlstedt ist eines der Themen, wenn am Dienstag, 14. September, der Stadtrats-Ausschuss für Kultur und Soziales der Landgemeinde Am Ettersberg öffentlich tagt.

Los geht es 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Berlstedt (Hauptstraße 20), es gilt ein Hygienekonzept.