Autofahrer überschlägt sich - Zigarettenautomat gesprengt - Schule beschmiert

58-jähriger Fahrer weicht Tier aus und überschlägt sich

Am Dienstagvormittag erhielt die Polizei Weimar die Information, dass sich auf Höhe des Stausees Niederzimmern ein Pkw überschlagen hatte. Nach Angaben des 58-jährigen Fahrers wich dieser einem Tier aus und verlor damit die Kontrolle über sein Auto.

Der Dacia kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Glücklicherweise trug der Fahrer lediglich einen Kratzer und Prellungen davon. Er konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, teilte die Polizei mit. Zur Sicherheit wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto selbst entstand ein Totalschaden.

Zigarettenautomat gesprengt

Am Mittwochmorgen hatte ein Anwohner aus Magdala gemeldet, dass er auf seinem Weg zur Arbeit einen gesprengten Zigarettenautomaten festgestellt hat. Zigaretten lagen noch auf dem Boden, ebenso Reste eines Böllers. Der Automat war total zerstört.

Wie die Polizei berichtete konnten im Rahmen der Ermittlungen zwei Frauen festgestellt werden, die gegen Mitternacht einen lauten Knall wahrgenommen haben. Eine Frau sah auch zwei Männer wegrennen. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen übernehmen. Ob die Täter in den Besitz der Geldkassette gelangten, ist noch nicht bekannt.

Walldorfschule beschmiert

Wie erst am Dienstag bekannt wurde, beschmierten ein oder mehrere Unbekannte die Gebäude der Weimarer Walldorfschule. Laut Angaben der Polizei wurden insgesamt elf Graffitis in unterschiedlicher Größe und Form an den Wänden hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

18-Jähriger bekommt Kopfnuss

Zwei jugendliche Gruppierungen trafen am Dienstag im Atrium in Weimar aufeinander. Hier kam es zu einem Streit zwischen den Jugendlichen. Später gerieten sie in der Carl-August-Allee nochmals aneinander, wo aus der einen Gruppe heraus ein anderer ohne Vorwarnung eine Kopfnuss bekam. Mit Verdacht einer Nasenbeinfraktur musste der 18-Jährige ins Klinikum verbracht werden. Wie die Polizei äußerte, konnte der Geschädigte keine konkrete Hinweise auf den Täter geben.

