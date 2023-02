Axel Hacke gastiert im Weimarer Mon Ami

Weimar. Der Schriftsteller liest und erzählt am 10. Februar in Weimar. Es gibt noch Karten.

Axel Hacke, nicht zuletzt berühmt durch seine Kolumnen im Magazin der Süddeutschen Zeitung, ist am Freitag zu Gast im Mon Ami. Die Bücher des 1956 in Braunschweig geborenen Schriftstellers wie „Der weiße Neger Wumbaba“ oder „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen“ sind längst Bestseller, seine Lesungen Unikate, kein Abend sei wie der andere, heißt es in der Ankündigung. Unter dem Titel „Axel Hacke liest und erzählt“ ist der Schriftsteller am Freitag, 20 Uhr, in Weimars Jugend- und Kulturzentrum zu erleben. Karten gibt es noch im Netz für 19 Euro, an der Abendkasse für 25 Euro. Einlass ist um 19.15 Uhr.