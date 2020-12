Bachs Klänge von Haus zu Haus

Das Thüringer Bach-Collegium spielt Bachs Weihnachtsoratorium für den Deutschlandfunk Kultur ein. Unser Foto entstand im Mai bei einem Open Air-Auftritt an der Orangerie Belvedere.

Weimar. Musik bringt Menschen zusammen: Mit einer Aufnahme von Bachs Weihnachtsoratorium will das Thüringer Bach-Collegium auch Weimarer verbinden.

Wenn die Einspielung von Bachs Weihnachtsoratorium durch das Thüringer Bach-Collegium und das Ensemble Polyharmonique am 4. Advent, 20. Dezember, 20.03 Uhr, im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt wird, sollten Musikfreunde ihr Radio ins Fenster stellen. So senden sie Bachs musikalische Weihnachtsbotschaft zu den Nachbarn, rät Mitinitiator Martin Kranz, Intendant der Achava-Festspiele. Mit dieser Aktion „von Haus zu Haus – von Mensch zu Mensch“ solle ein Hoffnungssignal in die Welt gesendet werden.

www.deutschlandfunkkultur.de