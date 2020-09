Bad Berka. Die Adelsberg-Klinik hat es in die Liste der besten deutschen Reha-Häuser geschafft.

Bad Berka: Adelsberg-Klinik in deutscher Topliste

Die zur Median-Gruppe gehörende Adelsberg-Klinik in der Kurstadt hat es in die von der Redaktion der Zeitschrift „Focus Gesundheit“ erstellte Liste der besten deutschen Reha-Häuser geschafft. Wie die Median-Pressestelle mitteilte, wurde die Adelsberg-Klinik in den Fachgebieten Kardiologie und Onkologie hoch eingeschätzt.

Der Bereich Onkologie sei in diesem Jahr erstmals nach Tumor-Arten gegliedert. Die Adelsberg-Klinik sei sowohl bei gastroenterologischen Tumoren als auch bei Leukämie, Lymphomen sowie urologischen Tumoren aufgelistet. Basis sind neben Datenauswertungen auch Befragungen unter anderem von Medizinern, Patientenverbänden und Selbsthilfegruppen. Das Heft ist seit dieser Woche im Handel.