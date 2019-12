Bad Berka: Finale am Schleusengraben erst im späten Frühjahr

Die Bauarbeiten am Schleusengraben verzögern sich: Nachdem der Bad Berkaer Bürgermeister Michael Jahn (CDU) bereits in der jüngsten Stadtrats-Sondersitzung eingeräumt hatte, dass der Abschluss bis Jahresende nicht möglich sei, lieferte nun Jutta Almeroth aus dem Bauamt der Stadtverwaltung die genaueren Gründe. In der ursprünglichen Planung war die Stadt von einer Fertigstellung Ende November ausgegangen.

Als einen der Gründe nannte Almeroth, dass sich die Versorgungsträger für Abwasser, Gas und Strom erst sehr spät dazu entschlossen hätten, ihre Leitungsbestände im Zuge der Baumaßnahme zu erneuern oder zu erweitern. Die Stadt habe diese Entscheidungen dennoch grundsätzlich begrüßt, da auf diese Weise spätere Eingriffe in die neue Straße vermieden werden. Welchen Zeitraum die Arbeiten beanspruchen würden, habe man zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe aber noch nicht einkalkulieren können.

Auf dem Abschnitt zwischen der Bahnhofstraße und der Zufahrt zum Parkplatz Bleichstraße baute die beauftragte Arge der Firmen Wachenfeld aus Blankenhain und BK-Ingenieurbau aus Elxleben am Mittwoch die Asphalt-Tragschicht ein. Dennoch, so Almeroth, könne man den Nebenarm der Blankenhainer Straße noch nicht wieder für den Verkehr freigeben. Hauptgrund: Der beauftragte Stahlbauer konnte das Geländer auf der neuen Stützmauer nicht termingerecht liefern. Damit fehlt die entscheidende Absturz-Sicherung zum Schleusengraben. Der vorhandene Bauzaun sei während der Bauarbeiten bereits zweimal in den Graben hinuntergestoßen worden, so Almeroth. Sobald abzuschätzen sei, wann das Geländer geliefert werde und man es montieren könne, werde über die Frage der Verkehrsfreigabe neu entschieden.

Geplant sei zunächst, dass je nach Witterungs-Verlauf des Winters die Bauarbeiten im neuen Jahr wieder aufgenommen werden. Neues Ziel für die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme zwischen Bahnhofstraße und Bundesstraße 85 sei das späte Frühjahr. Da im Winter die Mischanlagen für Asphalt schließen, seien Prognosen zur kompletten Verkehrsfreigabe nicht möglich. Auch den Winterdienst werde man nur mit Einschränkungen gewährleisten können. Almeroth: „Wir bitten alle betroffenen Anlieger um Verständnis.“

Begonnen hatten die Arbeiten am 1. April. Die alte Stützmauer wurde komplett abgetragen, eine Gründung mit 138 Bohrpfählen gesetzt und eine neue Mauer hochgezogen. Die Finanz-Kalkulation lag zu Projektbeginn bei knapp einer Million Euro.