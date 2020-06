Am Bad Berkaer Bahnübergang in der Tiefengrubener Straße wurde zuletzt im Jahr 2014 umfangreich gearbeiet.

Bad Berka. Nächste Woche beginnen Arbeiten am Bahnübergang in der Tiefengrubener Straße und in der Bachstraße

Bad Berka wird erneut zur Großbaustelle

Die Pläne liegen schon lange in der Schublade der Bahn. Sie umzusetzen, wurde in den Vorjahren mehrfach verschoben. Nun aber läuft der Bau in Bad Berka an.

Von kommender Woche an wird zunächst der Bahnübergang in der Tiefengrubener Straße, später dann jener in der Tannrodaer Straße erneuert. Parallel dazu setzt das Landesamt für Bau und Verkehr die im Vorjahr begonnene Sanierung der B85 im Bereich der Bachstraße fort und schickt im Sommer außerdem die B87 im Bereich der Bahnhofstraße in die Kur. Aktuell erstreckt sich der kalkulierte Bauzeitplan abschnittweise bis Ende September und geht mit erheblichen Verkehrseinschränkungen einher.

Ursprünglich war geplant, den Großteil der Bauarbeiten erst während der Sommerferien zu vollziehen. Der Zeitplan wurde nun jedoch vorgezogen, da zunächst Gasleitungen sowie Steuerleitungen für die Deutsche Bahn in der B85 verlegt werden müssen. Das Straßenbauamt wird danach in der Bachstraße zwischen Heinrich-Schütz-Straße und Brühl die komplette Deckschicht erneuern. Fürs Abfräsen und den Asphalteinbau ist hier jeweils eine halbseitige Sperrung erforderlich.

Da diese Leistungen weitgehend erbracht sein müssen, bevor die eigentliche Bahnbaumaßnahme beginnt, ist es erforderlich, schon ab Montag, 8. Juni, die Tiefengrubener Straße zwischen Bachstraße und Bahnübergang halbseitig zu sperren. Befahrbar bleibt die Richtung nach Tiefengruben und zur Zentralklinik – das allerdings nur für zwei weitere Tage.

Von Mittwoch, 10. Juni, an ist dieser Abschnitt voll gesperrt. Die Umleitung zur Zentralklinik wird dann über den Siedlerweg, die Tiefengrubener Straße und die Adolf-Brütt-Straße geführt.

Die Bachstraße, die einspurig mit Ampelregelung in beide Richtungen befahrbar bleibt, soll ebenfalls entlastet werden. Um Staus möglichst gering zu halten, wird auch ab Mittwoch jene Einbahn-Umfahrung über die Straße Am Adelsberg sowie über die Parkstraße freigegeben, die sich bereits im Vorjahr während der Arbeiten an Bad Berkas Bundesstraßen-Kreuzung bewährte.

Anlieger in der Innenstadt, insbesondere Gewerbetreibende, müssen sich darauf einstellen, dass die Heinrich-Schütz-Straße, die Tiefengrubener Straße zwischen Markt und Bundesstraße sowie der Brühl zeitweilig zu Sackgassen werden.

Auch der Busverkehr erfährt Einschränkungen. Da Linksabbiegen von der Bachstraße zum Zeughausplatz nicht gewährleistet werden kann, wird die Haltestelle dort auch für den Schülerverkehr in die Kellnersbergstraße verlegt.