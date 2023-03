Bad Berkaer Ausstellung mit vielen Formen und Materialien

Bad Berka. 25 Werke von Anke Pradel-Schönknecht sind zurzeit in der Bad Berkaer Zentralklinik ausgestellt.

Nach knapp drei Jahren Pause stellt die Zentralklinik Bad Berka wieder Kunst aus: Anke Pradel-Schönknecht bestreitet die erste Ausstellung, weitere drei sollen im Jahresverlauf folgen. Pradel-Schönknecht wurde 1979 in Berlin geboren, studierte Textil- und Flächendesign und arbeitet seit acht Jahren im Meininger Theater. In Bad Berka zeigt sie die Vielfalt ihrer Ideen und Materialien. Die 25 Arbeiten sind noch bis zum April in der Zentralklinik zu bewundern.