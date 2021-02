Bad Berkaer Wirbelsäulen-Klinik steigt auf

Bad Berka. In Deutschland spielen nur sechs Krankenhäuser in dieser Liga, in Europa insgesamt 19.

Die europäische Wirbelsäulen-Gesellschaft Eurospine hat die Klinik für Wirbelsäulenchirurgie der Zentralklinik Bad Berka zu einem ihrer Kompetenzzentren ernannt. Das ist in der Branche eine hohe Auszeichnung: In den neuen Bundesländern sei die Bad Berkaer Fachklinik die einzige mit diesem Zertifikat, in Deutschland gebe es sechs, in Europa insgesamt nur 19, teilte die Zentralklinik in einer Presseinformation mit.

Voraussetzung dafür sei eine hohe Spezialisierung inklusive vieler erfolgreicher Operationen, darunter bei degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen, Tumoren, Wirbelbrüchen und Deformitäten. „Für die Patienten ist es ein Zeichen der Zuverlässigkeit“, ist Mootaz Shousha, der Chefarzt der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie, stolz auf die Ehrung. Er sieht damit die gute Arbeit des gesamten Wirbelsäulenteams gewürdigt.

Um das Zertifikat zu bekommen, muss eine Fachklinik zu hoch komplizierten und minimalinvasiven Operationen in der Lage sein und multidisziplinäre Teamarbeit nachweisen. Zudem gehört zu den Kriterien, dass sie rund um die Uhr, etwa nach Unfällen, Notoperationen ausführen kann.

Bad Berka gehört mit jährlich 1800 Operationen zu den führenden Kliniken auch im nationalen sowie europäischen Maßstab.