Bad Berkas Gymnasiasten erkunden Klinik

Auch im Bereich der Haustechnik konnten sich die Gymnasiasten in der Helios-Klinik umschauen.

Blankenhain. Die Helios-Klinik lud fünf Klassen der 7. und 9. Stufe des Bad Berkaer Gymnasiums nach Blankenhain, um Berufsfelder im Krankenhaus vorzustellen.

Die Suche nach dem richtigen Beruf fällt den meisten Schülerinnen und Schülern nicht leicht. Um den Jugendlichen aus dem Marie-Curie-Gymnasium Bad Berka beim Findungsprozess eine Hilfestellung zu geben, stellte die Helios-Klinik Blankenhain fünf Klassen der 7. und 9. Stufe gleich zehn Bereiche der Klinik mit den verschiedensten Berufsgruppen vor. Von der Notaufnahme über Labore bis hin zum Operationssaal war alles dabei. Aber auch in Bereiche des nichtmedizinischen Sektors wie ins Lager und die Haustechnik konnte eingetaucht werden.

Mit einzelnen Workshops startete die Reise durch die Klinik. Verband anlegen, mit technischen Geräten wie dem Endoskop hantieren oder eine Metallscheibe an einem Kunstknochen anschrauben – all das führte zu Neugier und Staunen. Der Blick hinter die Kulissen ermöglicht es den interessierten Schülerinnen und Schülern besser einzuschätzen, ob das medizinische Berufsfeld ihren Erwartungen entspricht. Gerade der Blick in die berufliche Praxis ist für Jugendliche eine wichtige Entscheidungshilfe. Während der Mittagspause im sonnigen Klinikpark wurden die Erlebnisse eifrig ausgetauscht.