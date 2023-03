Bärlauchfest kehrt endlich nach Ramsla zurück

Ramsla. Das Spektakel rund um die leckerste Wildpflanze der Region erlebt am Samstag nach langer Pause seine 13. Auflage.

Das Bärlauchfest in Ramsla erlebt sein Comeback nach der Corona-Pause: Am Samstag, 1. April, ab 14 Uhr dreht sich im Gasthaus Zum Goldenen Hufeisen an der Ortsdurchfahrt wieder alles um die wohl leckerste Wildpflanze. Zum 13. Mal hat der Heimatverein ein kleines Volksfest organisiert, in dessen Mittelpunkt eine Tafel mit vielen bärlauchhaltigen Speise-Kreationen steht – eine davon wird am Ende die meisten Stimmen auf sich vereinigen und deren Koch oder die Köchin die begehrte Siegerprämie mitnehmen.