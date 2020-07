Taghi Rahmani kam 2016 stellvertretend für seine Frau Narges Mohammadi (Iran) zur Verleihung des Menschenrechtspreises nach Weimar. Narges Mohammadi war Vizepräsidentin der inzwischen verbotenen Menschenrechtsorganisation „Defenders of Human Rights" und verbüßt noch eine Haftstrafe.

Bangen um Leben von Menschenrechtspreisträgerin Mohammadi

Die iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi, Weimarer Menschenrechtspreisträgerin von 2016, hat sich im Gefängnis mit dem Coronavirus infiziert und ist an Covid-19 erkrankt. Wie die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte von deren in Frankreich lebender Familie erfahren hat, gibt es in der Haftanstalt keine ausreichende medizinische Versorgung, um politische Gefangene und andere Erkrankte zu behandeln.

Narges Mohammadi wurde wegen ihres Einsatzes für die Gleichberechtigung der Frauen in ihrer Heimat zu einer 16-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt, die sie seit Mai 2015 absitzt.

