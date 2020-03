Bangen um den Haushalt im Grammetal

Isseroda. Der erste Haushalt der neu gebildeten Landgemeinde Grammetal wird zur Hängepartie: Die Sitzung des Gemeinderates, in welcher der Etat zum Beschluss stehen sollte, war für 14. Mai geplant. Alexandra Seelig, ehemals Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Grammetal und seit Jahresbeginn als Beauftragte des Freistaates vorläufig weiter an der Verwaltungsspitze, bezweifelt allerdings bereits jetzt, dass dieser Termin Bestand haben wird. •„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

„Dazu sind vorbereitende Ausschusssitzungen nötig, und die können wir bis 19. April nicht ansetzen“, so Seelig. Immerhin habe die Kämmerei der Landgemeinde das Zahlenwerk fertig ausgearbeitet und in Umlauf geschickt: „Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses haben die Datei per Mail bekommen, um sich schon mal reinzulesen“, so Seelig. Falls mit dem 20. April die Einschränkungen der Corona-Krise tatsächlich auslaufen, könne man so relativ schnell reagieren. „Aber nachdem die letzten Prognosen lauten, dass die Welle zu Ostern ihren Höhepunkt erreicht, dürfte die Verfügung wohl noch länger gelten“, so die Beauftragte.

Der Haushalt 2020 war als letzte große Aufgabe des Übergangs-Gemeinderates gedacht, der aus den 74 Mitgliedern der bisherigen neun Gemeinderäte besteht. Die ersten beiden Sitzungen mit grundlegenden Satzungsbeschlüssen gingen noch vor der Corona-Krise in den großen Sälen von Bechstedtstraß und Hopfgarten über die Bühne. Aktuell erlaubt die jüngste Verfügung des Freistaates zwar Ratssitzungen in dringenden Fällen und mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. In der Praxis allerdings ist der Versuch aussichtslos, 74 Ratsmitglieder, 16 Ortschaftsbürgermeister, wichtige Verwaltungsmitarbeiter sowie interessierte Zuschauer mit entsprechenden Mindestabständen in einem Raum unterzubringen.

Mit dem vorgesehenen 20-köpfigen Gemeinderat wären Sitzungen logistisch denkbar. Nachdem das Landratsamt jedoch Ende voriger Woche dessen für 16. Juni geplante Wahl sowie die des hauptamtlichem Bürgermeisters absagte, geht der große Übergangsrat ebenso in die Verlängerung wie die Amtszeit von Alexandra Seelig. Sie hatte eine Bürgermeister-Kandidatur für sich von vornherein abgelehnt, da es sich um ein politisches Amt handelt und sie ihre Stärken in der Verwaltung sieht. Zumindest hat sie für die Zeit ab 1. Juli noch keinen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben: „Klar gab es schon ein paar Gespräche, aber eigentlich ist gerade so viel zu tun, dass ich gar keine Zeit habe, mich damit zu befassen. Ich bleibe Ansprechpartner, wir ziehen das durch.“ Sie steht somit als Beauftragte so lange zur Verfügung, bis irgendwann ein Bürgermeister gewählt ist. Interesse an einer Kandidatur hatten bisher Bauhof-Leiter Andreas Schiller aus Nohra sowie der Ortschaftsbürgermeister von Hopfgarten, Roland Bodechtel, angemeldet.

Die Verwaltung in Isseroda arbeitet derweil unter Corona-Bedingungen weiter: Die Türen bleiben geschlossen, Besucherverkehr ist nur in echten Notfällen möglich. Der Postbote darf nicht ins Gebäude, die Übergabe läuft vor der Tür. Das Einwohnermeldeamt ist besetzt, alle anderen Mitarbeiter inklusive Alexandra Seelig verlagern in diesen Tagen ihren Arbeitsschwerpunkt ins Homeoffice. Beratungen gibt es nur noch telefonisch oder per Rundmail. „Wir konzentrieren uns darauf, den Betrieb aufrecht zu erhalten“, so die Beauftragte. „Dabei müssen wir jeden Tag nachjustieren.“