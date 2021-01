Bauarbeiten in Ramsla starten im März

Stadtrat Am Ettersberg vergibt am 3. Februar die Aufträge für die ersten sieben Lose des neuen Feuerwehrgerätehauses.

Ramsla. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Ramsla bleibt bisher im Kostenrahmen. Das Ergebnis der öffentlichen Submission für die ersten sieben Lose, welche die Erdarbeiten und den Rohbau umfassen, entsprach fast genau dem im Haushalt der Landgemeinde Am Ettersberg kalkulierten Rahmen von 470.000 Euro. Wie deren Bürgermeister Thomas Heß auf Anfrage unserer Zeitung erläuterte, wird der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 3. Februar darüber befinden, ob die günstigsten Anbieter den Zuschlag und damit die Aufträge bekommen.

Parallel beginnen Arbeiten an den Außenanlagen

Gemeinsam ausgeschrieben wurden die Lose Erdbau/Fundament/Entwässerung sowie Maurer-und Betonarbeiten. Zum Rohbau-Umfang gehörten außerdem die Lose Dacharbeiten, Baugerüst, Innenputz, Erdungspotenzial-Ausgleich sowie Außenanlagen. Wenn der Stadtrat die Vergabe an die sechs Firmen bestätigt, sollen im März die ersten Bagger auf dem Gelände zwischen der Straße Die Wassermühle und der Lache anrücken. Parallel zum Ausschachten für Fundament und Entwässerung dürften auch schon die Arbeiten an den Außenanlagen beginnen. Für April, so der Ramslaer Ortschaftsbürgermeister und 1. Beigeordnete der Landgemeinde, Thomas Basche, sei die Ausschreibung der fünf Innenausbau-Gewerke geplant.

Kompletter Massivbau wird errichtet

Mit einem Arbeitseinsatz im Sommer hatten die Männer der Freiwilligen Feuerwehr das ehemalige Gartengrundstück von Wildwuchs befreit – seitdem steht dem Beginn der Bauarbeiten dort nichts mehr im Wege. Weitere Eigenleistungen sind fest eingeplant: Beim Malern, Fliesenlegen, Trockenbau und teilweise der Gestaltung der Außenfassade wollen die handwerklich bewanderten Kameraden ihren Teil beitragen, die Kosten im Rahmen zu halten. Das neue Gerätehaus war ursprünglich als Kombination aus Massiv- und Leichtbauweise vorgesehen, allerdings ließ die Gemeinde den Plan hin zu einem kompletten Massivbau ändern, um der Energieverordnung gerecht werden zu können. Basche blickt optimistisch voraus: „Wenn alles planmäßig läuft, können wir das Haus im September einweihen.“