Der Bauausschuss der Landgemeinde Am Ettersberg hat seinen Tagungsort verlegt: Die Abgeordneten treffen sich zu ihrer öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 7. Dezember, nicht wie geplant in Berlstedt, sondern im Dorfgemeinschaftshaus Vippachedelhausen. Unter anderem steht ab 17.30 Uhr ein Beschluss zur Erweiterung der Milchvieh-Anlage in Berlstedt auf der Tagesordnung.