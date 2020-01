Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baubeginn in Schöndorf noch im ersten Halbjahr

Acht Ordner umfasst der Bauantrag für die Sanierung des Classic Centers in Schöndorf, der im Dezember bei der Stadtverwaltung eingereicht wurde. Für die Verifort Capital, die Fondsgesellschaft, die in das Einkaufszentrum an der Waldstadt investieren will, ist mit dem Einreichen noch im Jahr 2019 der erste wichtige Schritt für die „geplante Revitalisierung des Classic Center Weimar“ getan.

Noch im zweiten Quartal dieses Jahres werde mit den Arbeiten begonnen, teilte die Gesellschaft mit. „Es freut uns sehr, dass wir dieses Projekt zusammen mit der Stadt Weimar auf den Weg bringen können“, wird Frank M. Huber, CEO von Verifort Capital, zitiert. Die Arbeiten würden dabei im laufenden Betrieb stattfinden.

Einen zweistelligen Millionenbetrag will die Verifort Capital investieren. „Dies war nur durch die sehr gute und enge Zusammenarbeit mit der Stadt Weimar möglich, die mit uns lösungsorientiert an die Problematik herangegangen ist“, betont Ilona Krautwald, die objektverantwortliche Managerin.

Oberbürgermeister Peter Kleine wertet die anstehende Sanierung aus anderer Sicht als Erfolg: Er sieht darin „ein positives und deutliches Signal an die Stadt Weimar sowie an die Menschen in Schöndorf“. Das Classic Center Schöndorf werde moderner und attraktiver. „Ich freue mich, dass die Eigentümerin diesen wichtigen Schritt gemacht hat.“ Die Stadt Weimar werde die neue Eigentümerin weiter unterstützen.

Bei Baubeginn im zweiten Quartal 2020 könne die Sanierung dann voraussichtlich 2022 abgeschlossen sein. Betreut werden die Arbeiten vom Architekturbüro Kubus Projekt- und Management GmbH aus Magdeburg. Bei ihrem Abschluss stellt der Investor „neben den bekannten Mietern auch neue Mieter im Objekt“ in Aussicht. Mehr Details soll es bei der Einwohnerversammlung am 5. Februar geben.

Das Classic Center Weimar wurde 1994 in der Waldstadt errichtet. Derzeit hat das Einkaufszentrum eine Gesamtmietfläche von rund 21.500 Quadratmetern. Der neue Eigentümer, die Verifort Capital Gruppe, ist ein Immobilien- und Beteiligungsunternehmen mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt (Oder) und Hauptsitz in Tübingen. Als Fonds- und Asset-Manager ist die Gesellschaft auf die Bewirtschaftung und den Handel von Gewerbeimmobilien spezialisiert. Sie hat nach eigenen Angaben rund 18.000 private Kapitalanleger. Man erwerbe solche Immobilien, restrukturiere sie und bringe sie erfolgreich zurück an den Markt.