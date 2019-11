Weimar. Auch die Geburtsstätte des öffentlichen Weihnachtsbaums in Deutschland, der Markt in Weimar, hat ihren vorweihnachtlichen Schmuck

Baum zur Weimarer Weihnacht steht auf dem Markt

Auf dem Markt in Weimar, an der Geburtsstätte des öffentlichen Weihnachtsbaums in Deutschland, steht seit Freitagnachmittag eine 16 Meter hohe Rotfichte. Sie war am Vormittag auf dem Grundstück von Dorothea und Karl-Heinz Schneider am Martin-Klauer-Weg von der Firma Tannen-Wulf geschlagen worden. Lars Radziks Firma BauTraLog sorgte wie in den Vorjahren für den sicheren Transport zum Markt.

Eine ganze Reihe Schaulustiger hatten sich vor dem vom Baugerüst verhüllten Rathaus eingefunden, als der Baum am Nachmittag am Haken eines Mobilkrans einschwebte. Auch das Ehepaar Schneider machte noch ein Bild zum Abschied und zur Erinnerung.

In der kommenden Woche wird auf dem Herderplatz vor der Kirche eine etwa 8 Meter hohe Nordmanntanne auf die Vorweihnachtszeit einstimmen.