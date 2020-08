Baustelle am Ring in Gaberndorf

Knapp zwei Wochen lang müssen sich die Gaberndorfer am Dorfring auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Ab Montag wird an Frankens Ecke 3 und am westlichen Dorfring gesperrt. Dafür wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Für Anlieger ist die Straße bis zur Baustelle frei. Die Bushaltestelle wird verlegt. Am 14. August sollen die Arbeiten für einen neuen Gasanschluss beendet sein.