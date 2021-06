Baustellenführung zu Friedhofsmauer in Weimar

Die Sanierung der Mauer am Historischen Friedhof wird in diesem Jahr fortgesetzt.

Weimar. Im Rahmen der Bundesgartenschau wird auch Weimars Historischer Friedhof zum Veranstaltungsort.

Der Historische Friedhof von Weimar ist einer der Außenstandorte der Bundesgartenschau 2021. Im Rahmen der Buga gibt es auch hier Veranstaltungen. So lädt das Grünflächen- und Friedhofsamt am Samstag, 19. Juni, zu einer Baustellenführung zur Sanierung der historischen Umfassungsmauer entlang der Karl-Haußknecht-Straße ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Gedächtnishalle am Eingang Poseckscher Garten. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden.

Vor kurzem hatte die Firma Bennert mit der Instandsetzung von zwei weiteren rund 283 Meter langen Abschnitten der Mauer begonnen. Ende Oktober solle diese Maßnahme beendet sein. Die Kosten belaufen sich auf rund 670.000 Euro. Sechs Mauerabschnitte wurden bereits bis 2018 instandgesetzt.