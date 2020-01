„Beethoven fühlen“ konnten Kinder beim jüngsten Konzert des Klenke-Quartetts in der Notenbank in Weimar.

„Beethoven fühlen“ mit dem Klenke-Quartett

Beethovens musikalischen Kosmos erschloss das Klenke-Quartett bei seinem jüngsten Konzert zum Beethoven-Jahr am Samstag in der Notenbank für Kinder. Dabei sollten die jungen Musikfreunde „Beethoven fühlen“ und durften sich durchaus auch mal die Ohren zu halten, um die Schwingungen der Musik mit dem ganzen Körper zu erfassen. An seiner Seite hatte das Quartett mit Raphael Amend einen Musikpädagogen, der es verstand, Kinder zum Mitmachen zu motivieren. Das Klenke-Quartett setzt seine Konzertreihe zum Beethoven-Jahr am Freitag, 24. Januar, 19.30 Uhr, im Goethe-Nationalmuseum unter dem Stichwort „Beethoven treffen“ fort.