Beethoven-Marathon im Stundentakt

Ludwig van Beethoven wird 250: Das Jubiläumsjahr 2020 wird deutschlandweit mit der Hauskonzert-Initiative #beethovenbeiuns eingeläutet. Auch die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar beteiligt sich an diesem klingenden Auftakt: Unter dem Motto „Beethoven im Stundentakt“ präsentieren Studierende in insgesamt sieben Konzerten am Sonntag, 15. Dezember, zwischen 14 und 21 Uhr im Saal Am Palais unter anderem berühmte Klaviersonaten, Liederzyklen und Kammermusikwerke des 1770 in Bonn geborenen Komponisten. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei! „Es ist ein beeindruckendes Programm – ein Beethoven-Bild von der frühen bis zur späten Schaffensperiode – daraus entstanden“, sagt der Direktor des Instituts für Klavier, Thomas Steinhöfel. Los geht es um 14 Uhr mit der Pianistin Marija Tamkesviciute, die die frühe Sonate in D-Dur op. 10 Nr. 3 interpretiert, direkt gefolgt von Beethovens später, vorletzter Klaviersonate in As-Dur op. 110 in einer Deutung von Gyu Choi. Mit dem Liederzyklus „An die ferne Geliebte“ wird Beethovens Schaffen im Bereich der Liedkunst gewürdigt: Zum krönenden Abschluss des kleinen Beethoven-Festes darf sich das Publikum auf die „Sonata quasi una Fantasia“ in cis-Moll op. 27/2 freuen.