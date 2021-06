Benefix-Lauf für Oberweimarer Baupläne

Weimar. Weimars Rotary-Club will am 15. September im Wimaria-Stadion seine 13. Lauf-Auflage für den guten Zweck starten.

Lange genug wurden die hiesigen Sportvereine in der Zwangspause um gute Nachrichten gebracht. Jetzt ereilte den VfB Oberweimar bereits die zweite schwergewichtige in kurzer Zeit. Erst Ende April hatte der Verein für den Umbau seines Sportlerheimes am Park vom Landessportbund einen Förderbescheid über 70.440 Euro erhalten. Jetzt zogen Weimars Rotarier nach.

Der Rotary-Club Weimar hat die Oberweimarer Sportler als Begünstigte des diesjährigen Benefix-Laufes ausgewählt. Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr soll die nunmehr 13. Auflage des Laufspektakels am 15. September um 18 Uhr im Wimaria-Stadion starten. Der bewährte Modus der Veranstaltung soll zunächst unverändert bleiben. Teams von jeweils drei Läufern suchen sich einen Förderer, entweder Verwandte, Freunde oder Firmen. Der Sponsor legt fest, wie viel ihm eine Stadionrunde wert ist. Am Staffel-Team liegt es, das Oval binnen einer Stunde möglichst oft zu bewältigen.

„Wir planen den Lauf in dem Rahmen, in dem er auch früher erfolgreich stattfand – als Veranstaltung mit bis zu 1500 Leuten. Sollte das Infektionsgeschehen im September dagegen sprechen, haben wir drei Stellschrauben, um zu reagieren: Wir könnten das Ereignis zeitlich, örtlich oder auch personell strecken“, schilderte Weimars aktueller Rotary-Präsident Frank Matzky. Wenn der Benefix-Lauf über die Bühne geht, wird er das Amt bereits an den designierten Nachfolger Andreas Hochhaus abgegeben haben. Ein Hygienekonzept für Teilnehmer und Besucher werde der Rotary-Club im Vorfeld des Benefix-Laufes auf alle Fälle erstellen.

Die Oberweimarer gehörten bereits im Vorjahr zu denen, die sich als Empfänger des Lauf-Erlöses empfohlen hatten. Da die Kandidaten von 2020 mit der Absage der Veranstaltung um ihre Chance gebracht wurden, übernahm der Serviceclub den damaligen Bewerberkreis auch für dieses Jahr. Von drei Projekten in der engeren Auswahl, die sich den Rotariern in einer Online-Präsentation vorstellen konnten, habe sich der VfB recht klar durchsetzen können.

An der Handwerk-Kegelbahn will der etwa 500 Mitglieder zählende Verein vier Umkleideräume, ein Gerätelager und zwei behindertengerechte Toiletten anbauen und nebenan den Parksportplatz in die Kur nehmen. Schließlich sind hier die vier- bis zwölfjährigen Kinder des Vereins mit ihrem Trainings- und Spielbetrieb unterwegs - bislang zwischen Maulwurfshügeln und der einzigen Umkleidemöglichkeit unter freiem Himmel. Mehr als 300 Mädchen und Jungen gehören der Fußball-Abteilung des VfB an. Für die Arbeiten sind Kosten von über 120.000 Euro veranschlagt. Der Rohbau soll in der ersten Juliwoche beginnen. Den Verein und ihr Projekt wollen die Oberweimarer zudem bei einem Schnuppertag am 10. Juli öffentlich vorstellen.

Und noch mehr Neues bringt der Juli in der neuen VfB-Vereinsbasis. Mit neuem Pächter und modernisierter Küche wird am 1. Juli die Vereinsgaststätte an der Kegelbahn wieder eröffnet. Von nächster Woche an werde sich der VfB auf dem Areal außerdem zum gemeinsamen Fußballgucken treffen.