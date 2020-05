Die Achava-Festspiele und das Kunstfest holten Weimars neue Ehrenbürgerin Éva Fahidi-Pusztai in der alten Feuerwache virtuell in die Kulturstadt.

Weimar. Die Kulturstadt traf ihre neue Ehrenbürgerin Éva Fahidi-Pusztai am Samstagabend zumindest virtuell in der alten Feuerwache.

Bewegende Begegnung in Weimars Autokino

„Es lebe die Technik!“ Erfreut – und eher wie selbstverständlich als verblüfft – grüßte Éva Fahidi-Pusztai Weimars OB Peter Kleine und Achava-Festivalleiter Martin Kranz, die sich am späten Samstagabend auf dem Display ihres heimischen Rechners versammelten. Ihr eigenes Abbild füllte derweil eine ganze Hausfassade aus. Bei einer Video-Liveschaltung nach Budapest bekamen die Gäste des Autokinos in der alten Feuerwache Gelegenheit, die Überlebende von Buchenwald zu sehen und zu hören, die am 11. April Ehrenbürgerin Weimars wurde.

Angesichts der Reiseeinschränkungen in Zeiten von Corona hatte der Oberbürgermeister anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Buchenwald die Ernennungsurkunde nicht persönlich überreichen können. Das Dokument erreichte die 94-Jährige inzwischen mit der Post. Die Begegnung kam nun zumindest virtuell zustande.

In ihrer Filmreihe „Hört die Zeugen“ zeigten die Achava-Festspiele und das Kunstfest Weimar am Pfingstsamstag an der Erfurter Straße den 90-minütigen Dokumentarfilm „Die Euphorie des Seins”. Dieser beschreibt die Probenarbeit, die der Tanzperformance „Sea Lavender“ mit Éva Pusztai und der Tänzerin Emese Cuhorka vorausging. Die Performance selbst hatten die beiden Frauen bereits bei den Achava-Festspielen 2017 in der Erfurter „Schotte“ aufgeführt.

Seit sie drei Jahre alt war, habe sie getanzt, sagte Éva Pusztai via Skype. Dass sie mit über 90 noch einmal die Bühne suchte, hatte einen sehr persönlichen Grund. Über den Tanz habe sie ihrem Enkelkind begreiflich machen wollen und können, was der Holocaust war. „Mit Tanz kann man alles sagen, er ist ein starkes Mittel.“

Bevor der Film lief, fasste Éva Pusztai in sehr berührenden Worten zusammen, wie sie am 16. August 1944 zum ersten Mal Bekanntschaft mit dem ob seiner kulturellen Tradition von ihr so verehrten Weimar schloss – auf dem Güterbahnhof, um zur Zwangsarbeit weiter in ein Außenlager des KZ Buchenwald im heutigen Stadtallendorf nach Hessen gebracht zu werden. Dort blieb sie bis zum 28. März 1945. Dann räumte die SS das Lager und schickte die Frauen auf einen Todesmarsch. Dieses Schicksal wurde zum Glück nicht ihres. Auf der Flucht vor der nahenden US-Armee ließen die Nazi-Schergen die Frauen in einer Scheune bei Schwalmstadt zurück. Éva Pusztai überlebte.

Peter Kleine bekräftigte am Samstag den Wunsch, die 94-Jährige als herzlich willkommenen Gast und Ehrenbürgerin noch einmal in Weimar begrüßen zu dürfen. Ein Stück ihrer Kultur sandte die Stadt derweil schon jetzt nach Budapest. Gernot Süßmuth, 1. Konzertmeister der Staatskapelle Weimar, spielte für Éva Pusztai auf der Violine einen Satz aus der Partita in h-Moll von Johann Sebastian Bach.