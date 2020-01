Auch beim 17. Feuerwehrfest in Magdala war Lengefeld 2019 am Start.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bilanz über erfolgreiches Sport-Jahr

Um Bilanz büer das alte Jahr zu ziehen und einen Ausblick auf 2020 zu geben, treffen sich am Samstag, 18. Januar, im Süden des Weimarer Landes die Freiwillige Feuerwehr Lengefeld und ihr Feuerwehrverein zur Jahreshauptversammlung. Beginn ist um 19 Uhr im örtlichen Vereinshaus an der Kirchgasse. Sportlich stellten die Lengefelder 2019 unter Beweis, dass es die Alten noch können und die Jungen bereits in erfolgreichem Fahrwasser steuern. Beim Kreispokal im Löschangriff hatte Lengefelds Jugendfeuerwehr den Nachwuchswettbewerb gewonnen. Den altgedienten Männern gelang ihrerseits noch einmal der Sprung aufs Treppchen mit Rang drei.