Bio-Siegel für die Lebenshilfe-Gärtnerei in Egendorf

Die Gärtnerei des Lebenshilfewerkes Weimar/Apolda hat einen neuen Namen: Sie erhielt das Bio-Siegel und heißt jetzt „Naturhof Egendorf“. Das teilte die Lebenshilfe in einer Presseinformation mit. „Wir haben einen hohen Anspruch an die Qualität“, sagt Burkhard Richter, der Leiter der Werkstatt Egendorf. „Anbau nach ökologischen Richtlinien war irgendwann eine Selbstverständlichkeit.“

Inzwischen gibt es neben Gemüse und Obst auch Eier von über 100 Hennen und einige verarbeitete Produkte wie Honig und Streuobstwiesen-Apfelsaft zu kaufen. Weitere wie Marmeladen oder Bienenwachs-Erzeugnisse sollen folgen. In diesen Tagen startet die Herstellung von Saatkugeln für bienenfreundliche Pflanzen. Verkauft wird in Egendorf, im Weimarer Laden „Lebensart am Palais“ und per Lieferservice.

Auf dem Naturhof, der Menschen mit Behinderung sinnstiftende Arbeit gibt, können Interessierte auch eigene Pachtflächen bewirtschaften und sich dabei unterstützen lassen. Richter: „Wir laden unsere Kunden ein, im Gemeinschaftsgarten selbst Hand anzulegen oder unsere Hühner im Hühnermobil zu besuchen.“