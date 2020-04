Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bisher sechs Patienten-Abstriche in Blankenhain

Sechs Patienten nutzten bisher die neue Abstrichstelle für Corona-Verdachtsfälle in einem Nebengebäude der Helios-Klinik Blankenhain. Die vom Kreis mit Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebene Einrichtung hatte am Donnerstag ihre Arbeit aufgenommen, blieb an diesem Tag allerdings noch ungenutzt. Voraussetzung, um sich hier auf das Virus testen zu lassen, sind eine Anordnung des Gesundheitsamtes oder ein von der KV vereinbarter Termin. Sämtliche Hausärzte der Region verfügen über eine spezielle Telefonnummer, mit der sie Patienten für einen Abstrich anmelden können.

Die Testergebnisse sollen je nach Auslastung der diversen Labore nach zwei bis spätestens drei Tagen vorliegen, so der Ärztliche Direktor der Helios-Klinik, Xaver Krah. Die Klinik stellt Räume und Personal für die Abstrichstelle bereit. Das Nebengebäude (Haus VI) nutzt die Klinik seit einigen Jahren nicht mehr und versetzte es binnen weniger Tage wieder in einen betriebsfähigen Zustand: Grundreinigung, Möbel, Wasser und Heizung, Internet-Verkabelung und eine Türklingel gehören zur Ausstattung. „Das ist in jedem Fall besser als ein Zelt“, so Krah. Besetzt ist die Abstrichstelle mit einem Arzt und zwei Pflegekräften. Sie arbeitet wochentags 8 bis 16 Uhr, die Zeiten sind jedoch erweiterbar.