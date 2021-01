Blankenhainer TKW Molding expandiert nach China

Das Bild zeigt die Produktionshalle der TKW Molding GmbH aus Blankenhain an ihrem Standort in China.

Blankenhain. Die TKW Molding GmbH aus Blankenhain will die Corona-Krise als Chance für Neues nutzen. Mit der Gründung der Tochterfirma TKW Plastics Suzhou Co. Ltd. hat der Spezialist für Kunststoff-Formteile im Weimarer Land die Grundlage dafür geschaffen, auf den wachsenden Automobilmarkt in China zu expandieren.

Am Standort Taicang produziert die TKW künftig vor allem Teile für die Automobil-Branche in China und anderen asiatischen Ländern. In unmittelbarer Nähe zur Wirtschaftsmetropole Shanghai verfügt die neue Produktionsstätte über 10 Spritzgießmaschinen und 60 Mitarbeiter.

Mit jährlich rund 25 Millionen Pkw-Zulassungen ist China einer der wachstumsstärksten Automobilmärkte. Die Geschäftsführer der TKW Molding, Thomas Kneer und Benito Hinkeldein, sind davon überzeugt, sich mit der Expansion den asiatischen Markt für hochwertige Kunststoffteile zu erschließen. Das Thüringer Unternehmen will sich mit der Internationalisierung zugleich besser für seine weltweit handelnden Kunden positionieren.

Wachstum am Sitz in der Lindenstadt

Zugleich investiert die Firma TKW über drei Millionen Euro in den Ausbau der Blankenhainer Produktionshalle an der Waldecker Straße 17 und in weitere Spritzgussmaschinen. Die Geschäftsführung sieht damit für die kommenden Jahre das Wachstum am Sitz in der Lindenstadt gesichert und spricht auch von zusätzlichen Arbeitsplätzen.

Ähnliches erwartet die TKW Molding in Taicang. Südlich von Shanghai, im Südosten der Provinz Jiangsu gelegen, ist es eine der wirtschaftlich am besten entwickelten Städte. Auf 823 Quadratkilometern leben dort mehr als 700.000 Millionen Einwohner. Die Metropole Shanghai ist mit der U-Bahn innerhalb von 20 Minuten zu erreichen.

Nicht umsonst wird Taicang "Heimatstadt der deutschen Unternehmen in China" genannt. Die Stadt gilt als eines der chinesischen Mustergebiete für den Wirtschaftsaufbau mit deutscher Industrie. Inzwischen haben sich bereits mehr als 200 deutsche Unternehmen in der Stadt niedergelassen.