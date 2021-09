Weimar. Schulwegsicherung ist am geplanten Standort überflüssig

Der Städtische Ordnungsdienst will die semistationäre Einrichtung (Panzerblitzer) in der kommenden Woche an der Taubacher Straße aufstellen. Auf Höhe der Straße Am Hartwege soll er der Schulwegsicherung dienen. Ob es dabei bleibt, ist nicht sicher. Denn die Schule an der Hart ist Baustelle. Zudem reduziert die Einbahnstraße an der Taubacher Straße den Verkehr stadtauswärts.

