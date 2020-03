Blutspende mit Mundschutz

Der Bedarf an Blutkonserven bricht in Zeiten von Corona nicht ab. Trotz der Einschränkungen im öffentlichen Leben und des Risikos, sich im Umgang mit anderen Menschen infizieren zu können, sind die Blutspendedienste deshalb auch dieser Tage in der Region unterwegs. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Den kompletten noch vor der Pandemie zusammengestellten Tourenplan können sie indes nicht abarbeiten. Einige der hierfür gebuchten Räume stehen im Moment nicht zur Verfügung, etwa Kindergärten, Schulen und Pflegeheime. So musste das DRK seine für Montag in Weimar geplante Blutspende absagen, da in der „Kaiserin Augusta“ der Hotelbetrieb ruht.

Das Institut für Transfusionsmedizin aus Suhl, das sich für Montag in Buttelstedt angekündigt hatte, konnte im Saal des Städtchens hingegen Blutspender empfangen. Wer glaubte, dass Bedenken, sich dieser Tage in Gesellschaft zu begeben, die Einwohner des Nordkreises vom Spenden abhielten, der irrte. Immerhin 40 Menschen ließen sich diesmal im Ratssaal freiwillig zur Ader – exakt so viele, wie der Blutspendedienst auch in „normalen“ Zeiten als erwünschte Soll-Zahl für Termine in Buttelstedt kalkuliert hat.

Die besonderen Umstände erforderten freilich besondere Vorkehrungen. Schon an der Eingangstür zum Saalbau waren großflächig Handlungsanweisungen ausgeschildert. Wer sich innerhalb der vergangenen vier Wochen im Ausland oder in Nordrhein-Westfalen aufhielt beziehungsweise sich derzeit generell nicht gesund fühle, der solle im Moment darauf verzichten, Blut zu spenden. Auch für alle anderen galten besondere Regeln. Die Spender wurden einzeln in den Saal gerufen und hatten bis dahin im Vorraum in gebührendem Abstand zueinander zu warten. Beim Eintritt erhielt jeder einen Mundschutz sowie Desinfektionsmittel für die Hände.

Auch Bernd Hauke nahm diese speziellen Bedingungen in Kauf, um einen halben Liter von seinem Blut zu geben. Der Buttelstedter unterzog sich am Montag zum 24. Mal einer solchen Spende – allerdings zum ersten Mal mit einer Gesichtsmaske. Zum Blutspenden habe ihn wie sonst auch das Bewusstsein bewegt, anderen auf diese Weise helfen zu können und diese Hilfe womöglich auch einmal für sich selbst und die eigene Familie zu beanspruchen.

Langeweile oder vielleicht der Drang, sich wieder einmal unter Menschen zu bewegen, seien für Bernd Hauke jedenfalls nicht die Motivation gewesen. Als Produktionsmitarbeiter im örtlichen Kunststoff-Unternehmen Dürrbeck trifft er weiterhin täglich auf die Kollegen seiner Schicht, natürlich unter den gegebenen Schutzvoraussetzungen. Und zum Feierabend fordert zu Hause der zehnjährige Sohn von Papa noch einiges an Aufmerksamkeit. Schließlich brauche der Filius dieser Tage erst recht Bewegung.