Blutspende-Termin in Nohra

Nohra. Der Dienstleister ITM bietet in dieser Woche einen Termin im Grammetal-Dorf an.

Die Blutspender im Grammetal sind in dieser Woche zum nächsten Termin aufgerufen: Am Donnerstag, 2. Februar, kommt das Institut für Transfusionsmedizin (ITM) nach Nohra. Ein mobiles Team des Suhler Dienstleisters wird seine Zelte im Spartenheim am Sperlingsberg aufschlagen. Von 17 bis 19.30 Uhr haben dort alle Spendenwilligen, die die Voraussetzungen erfüllen, die Möglichkeit, sich von fachkundiger Hand einen halben Liter des begehrten Lebenssaftes abnehmen zu lassen.