Blutspende-Termin in Umpferstedt

Spendenwillige sind am Freitag in Umpferstedt willkommen.

Umpferstedt. Am Freitag bietet das ITM aus Suhl einen Termin im Feuerwehr-Gerätehaus an.

Einen Blutspende-Termin bietet das Institut für Transfusionsmedizin (ITM) aus Suhl am Freitag, 13. August, in Umpferstedt an. Von 16 bis 19 Uhr haben Spendenwillige im Feuerwehr-Gerätehaus (Teichstr. 12) Gelegenheit, sich von einem mobilen ITM-Team einen halben Liter des Lebenssaftes abnehmen zu lassen. Der in dieser Woche von unserer Zeitung für Donnerstag,, 12. August, angekündigte Spende-Termin in Nohra wurde inzwischen um eine Woche auf 19. August verschoben.