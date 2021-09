Brand in Schuppen gelegt - Polizei vereitelt Brandstiftung - Von Party ins Gefängnis

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei aus Weimar und aus dem Weimarer Land.

Unbekannte sind Samstagabend gegen 23 Uhr in der Eduard-Rosenthal-Straße in Weimar in einen Schuppen eingebrochen und legten dort Feuer. Wie die Polizei mitteilt, wurde dadurch der Schuppen sowie ein darin stehendes Fahrrad zerstört.

Die Flammen griffen auch auf den angrenzenden Schuppen sowie eine danebenstehende Mülltonne über. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2500 Euro.

Brandstiftung

Am Samstagabend um 23.40 Uhr sahen Polizisten bei einer Streifenfahrt durch Weimar in der Florian-Geyer-Straße ein Auto, dessen rechter Vorderreifen qualmte.

Durch das schnelle Löschen sei ein Übergreifen der Flammen auf das komplette Fahrzeug verhindert worden, teilt die Polizei machen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Ein technischer Defekt am Pkw kann ausgeschlossen werden. Die Nahbereichsfahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Zwei Autos beschädigt

Anwohner in der Breitenstraße in Wohlsborn sind am Samstagmorgen gegen 5 Uhr von einem lauten Schlag geweckt worden. Ein Anwohner rannte nach Polizeiangaben auf die Straße und sah, dass an seinem geparkten Pkw der Außenspiegel herunterhing.

Er sah dabei noch einen flüchtenden Mann. Polizisten fanden den 43-jährigen Täter in der Nähe des Tatorts. Am beschädigten Auto und an einem weiteren Auto konnten Dellen festgestellt werden, die durch Tritte entstanden. Die Schuhabdruckspuren passten eindeutig zum Täter.

Unter Drogen mit nicht versichtertem E-Scooter

Am Freitagvormittag kontrollierten die Beamten in der Trierer Straße in Weimar eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin. Hierbei stellte sich heraus, dass das am Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen nicht zum Fahrzeug gehört. Für das Fahrzeug selbst bestand aktuell kein Versicherungsschutz. Ein Drogenvortest bei der Fahrerin verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, das Fahrzeug sichergestellt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Per Haftbefehl gesuchter Mann kommt in JVA

Am Freitagabend wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in der Kromsdorfer Straße nach Weimar gerufen. Dabei kontrollierte die Polizei einen 42-Jährigen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Da er die erforderliche Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

