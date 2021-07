Brettspielklassiker und Entdeckungen

Weimar. Aus mehr als 1000 Gesellschaftsspielen können Jung wie Alt bei der „Spielzeit am Samstag“ auswählen, die das Mon Ami Weimar Open Air veranstaltet.

Zur „Spielzeit am Samstag“ unter freiem Himmel lädt das Mon Ami am 31. Juli, von 15 bis 19 Uhr ein. Über 1000 Karten-, Strategie-, Knobel- Geschicklichkeits- und Würfelspiele wollen wieder gespielt werden, heißt es aus dem veranstaltenden Mon Ami. Die Auswahl an qualitativ hochwertigen Spielen ist groß. Sie reicht von spannenden Würfelspielen wie Qwixx, beliebten Brettspielklassikern wie das Malefiz-Spiel bis hin zu den neuesten Spielentdeckungen des Jahres 2020.