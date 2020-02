Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buchpremiere zur Finissage

Die Finissage von Liz Bachhubers Ausstellung „School’s Out!“ in der ACC-Galerie gipfelt am heutigen Samstag, 22. Februar, um 22.22 Uhr in einer Buchpräsentation. Vorgestellt wird ein 128 Seiten starkes und reich illustriertes, englisch-deutsches Buch zur Ausstellung, das bei Kerber verlegt wurde. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist zum letzten Mal am Sonntag, 23. Februar, von 12 bis 18 Uhr zu sehen.