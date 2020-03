Bürgermeister-Wahlen im Weimarer Land werden verschoben

Die beiden für 26. April geplanten Urnengänge im Weimarer Land sind abgesagt: Sowohl die Bürgermeister-Wahl in Großschwabhausen als auch die des Ortsteilbürgermeisters in den zu Blankenhain gehörenden Dörfern Söllnitz, Loßnitz und Obersynderstedt fallen vorerst der Corona-Krise zum Opfer. Knackpunkt sind die Sitzungen der Wahlausschüsse, die für Dienstagabend vorgesehen waren und deren Mitglieder über die Zulässigkeit der eingegangenen Wahlvorschläge entscheiden sollten. •„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Wie Jens Roth, der Leiter der Kommunalaufsicht im Weimarer Land, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, fallen solche Sitzungen nach den neu geltenden Allgemeinverfügungen auf Landes- und Kreisebene unter das Versammlungsverbot. Da die Regelungen bis 19. April gelten, sind wegen der üblichen Fristen bis zum 17. Mai keine Kommunalwahlen möglich.

Für Großschwabhausen war es bis gestern Nachmittag bei einem Bewerber geblieben. Sollte dieser seine Kandidatur auch zu einem neuen Termin im Spätsommer oder Herbst aufrecht erhalten, wird auf dem Wahlzettel ein zweites, leeres Feld enthalten sein, in das die Stimmberechtigten einen anderen Kandidaten eintragen können. Der amtierende Bürgermeister Florian Guddat gab in seiner Rücktrittserklärung bereits sein grundsätzliches Einverständnis, bis zur Neuwahl die Geschäfte weiterzuführen. „Und zu meinem Wort stehe ich“, betonte er gegenüber unserer Zeitung. Auch in Söllnitz, Loßnitz und Obersynderstedt, wo im vergangenen November Susanne Schildhauer das Amt niedergelegt hatte, gibt es für die „Verlängerung“ mit Annett Gall eine funktionierende Interims-Lösung.

Die neuen Wahltermine legt die Kommunalaufsicht nach Bewältigung der Corona-Ausnahmesituation in Abstimmung mit den Verantwortlichen vor Ort fest.