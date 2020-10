Für den flächendeckenden Ausbau des Breitband-Netzes sitzt nun auch die Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld in den Startlöchern. Zu Wochenbeginn hat sie den Förderbescheid des Bundes über gut 3,2 Millionen Euro erhalten.

Bis Ende 2023 sollen auf dem Gebiet der VG auf 44 Kilometer Länge Tiefbauarbeiten vollzogen sowie 41 Kilometer Leerrohre und 188 Kilometer Glasfaser-Kabel verlegt werden. Dabei kommen 720 Haushalte, 92 Unternehmen und drei Schulen ans schnelle Datennetz.

Bevor die Gemeinschaft hierfür den Auftrag erteilen kann, bedarf es zunächst noch der Förderzusage des Freistaates. Schließlich sind für den Netzausbau in der Region Kosten von insgesamt rund 5,5 Millionen Euro veranschlagt. Der Bund trägt hiervon 70 Prozent.

Dass sich auch das Land beteiligt, gilt als wahrscheinlich. In den nächsten Wochen soll sich überdies klären, mit welchem Anteil. Kommunen, die finanziell selbst als ausreichend leistungsfähig gelten, erhalten 20 Prozent. Für jene, deren Wirtschaftskraft unter dem Thüringer Durchschnitt liegt, kann das Land auch deren zehnprozentigen Eigenanteil übernehmen. Das träfe auch auf die meisten Mitgliedsgemeinden der VG Kranichfeld zu. Lediglich Klettbach schere hier nach oben aus. Allerdings, so betonte VG-Vorsitzender Fred Menge, seien die Gemeinde Klettbach und ihr Ortsteil Schellroda als einzige innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft bereits weitgehend mit Breitband versorgt. Einzig in Klettbachs Gewerbegebiet stehe der Anschluss noch aus.