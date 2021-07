Buslinie 7 auf Umwegen

Die Baustellen in der Moskauer Straße müssen die Stadtbusse der Linie 7 im Einbahnstraßen-System (blaue Linie) umfahren.

Weimar. Die Baumaßnahmen im Weimar-West haben ab 29. Juli auch Auswirkungen auf Stadtbusse.

Die Vollsperrung der Moskauer Straße zunächst vor der Hausnummer 17 und anschließend zwischen Prager Straße und dem Kindergarten Kinderland hat ab Donnerstag, 29. Juli, naturgemäß auch Auswirkungen auf den Busverkehr der Linie 7. Diese weicht laut Stadtwirtschaft in beiden Richtungen über die Prager, Kaunaser und Moskauer Straße aus. Die eigentliche Haltestelle „Prager Straße“ entfällt demnach in beiden Richtungen. Der Abschluss dieser Baumaßnahmen, die Ursache der Vollsperrung sind, ist nach Angaben der Stadtverwaltung am Freitag, 6. August, vorgesehen.