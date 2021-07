„Corona-Effekt“ halbiert Zahl der Arbeitslosen in Weimar

Weimar. Arbeitslosigkeit in Weimar und im Weimarer Land sinkt im Juli weiter.

Ganz im Trend von Mittelthüringen ist die Arbeitslosigkeit in Weimar und im Weimarer Land im Juli weiter zurückgegangen. In der Stadt waren laut Arbeitsagentur 1948 Menschen ohne Job. Das sind 69 weniger als im Juni und 274 weniger als vor einem Jahr. Die Quote ging von 6,2 auf 6,0 zurück.

Wie im Kreis habe sich der „Corona-Effekt“ der vermehrten Jobverluste in den vergangenen Monaten halbiert, betonte die Agentur. Hier waren im Juli 1794 (-42) Menschen arbeitslos, die Quote sank auf 4,1 Prozent (Juni 4,2 %). Damit seien in Weimar noch etwa 150 und im Kreis knapp 100 Menschen mehr als vor der Pandemie ohne Job. Die Arbeitslosigkeit sei bei allen Personen- und Altersgruppen gesunken – außer nach Schule oder Ausbildung bei den Jüngeren.

Der Arbeitsmarkt in der Region ist derzeit nach Einschätzung der Agentur sehr dynamisch. Zwar hätten insgesamt 269 Menschen ihre Stelle verloren, jedoch bekamen 209 eine neue. Gefragt seien derzeit in Stadt und Kreis neue Mitarbeiter im Gastgewerbe und über Zeitarbeitsfirmen, in Weimar zudem in der Verwaltung sowie der wissenschaftlichen und technischen Dienstleistung. Im Kreis seien weitere Schwerpunkte Handel, verarbeitendes Gewerbe und Logistik.