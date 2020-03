Corona im Kreis verteilt

Weimarer Land. Keine regionalen Häufungen, die etwa zur Quarantäne für ganz Neustadt am Rennsteig geführt haben, gibt es bei den 17 bestätigten Corona-Fällen im Kreis. Derzeit werden 2 Erkrankte stationär behandelt, am Donnerstag war es ein Fall. •„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Betroffen sind das Grammetal (4), die VG Mellingen (3), Landgemeinde Am Ettersberg (2), VG Kranichfeld (2), Apolda (2) Landgemeinde Bad Sulza (2), Blankenhain (1) sowie die VG Ilmtal-Weinstraße (1). Mehr als 2 Erkrankte in einem Ort gibt es laut Gesundheitsamt nicht.

132 Kontaktpersonen und 183 Rückkehrer aus Risikogebieten befinden sich in Quarantäne. Erinnert hat das Gesundheitsamt, dass alle, die aus diesen Regionen zurückkehren, verpflichtet sind, sich 14 Tage zu Hause aufzuhalten. Ferner müssen sie sofort das Gesundheitsamt (Telefon 03644 / 540 913) sowie bei Erkältungssymptomen unverzüglich ihren Hausarzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) kontaktieren.





Landrätin Christiane Schmidt-Rose und ihr Team appellierten eindringlich, unnötige Kontakte zu vermeiden: "Bitte verändern Sie Ihre Gewohnheiten! Bleiben Sie in Ihrer Familie, machen Sie Spaziergänge in Feld und Wald!", etwa um Bärlauch zu sammeln. Grillen mit Nachbarn sei nur über den Gartenzaun mit zwei Metern Abstand erlaubt. Ferner mahnten sie, keine Gruppen in Privaträumen zu bilden.

Bürgertelefon: montags bis freitags 8 bis 16 Uhr; Allgemeine Fragen 03644/540 912; Medizinische Fragen: 03644/540 913. red