Corona-Inzidenz im Weimarer Land stark angestiegen

Weimar. Die Schulen im Landkreis sollen dennoch am Montag öffnen. Angesichts der Zahlen stand das auf der Kippe. Die Lage in Weimar ist stabil.

Mit fünf bestätigten Neuinfektionen bis Mittwoch, 10 Uhr, ist in Weimar die Lage in der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vortrag relativ stabil geblieben. Die neuen Infektionen erfolgten je einmal im Kindergarten, bei der Arbeit und in der Familie, zu zwei Fällen werde noch ermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 82,79 auf 88,92.