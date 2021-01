Corona-Inzidenzwert im Weimarer Land steigt wieder

Am Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda wird ein Corona-Schnelltest durchgeführt (Symbolfoto).

Am Sonntag, mit Stand von 10 Uhr hat das Landratsamt in Apolda 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das leichte Ansteigen des 7-Tage-Inzidenzwerts setzte sich auch diesmal fort.

Die Zahl der so genannten Aktivkranken gab das Landratsamt mit 537 an. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten in stationärer Behandlung beträgt aktuell 16. Seit Beginn der Pandemie sind mittlerweile 20 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung im Weimarer Land verstorben.

524 Kontaktpersonen im Weimarer Land in Quarantäne

Da in den letzten sieben Tagen 222 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden sind, beträgt der 7-Tage-Inzidenzwert im Weimarer Land 270,7 (Stand 16. Januar). Damit stieg dieser Wert innerhalb des Zeitraums der letzten Meldungen des Landratsamtes von zuerst 251,2 und dann 263,4 hierauf an.

Die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne beträgt aktuell 524 Personen. Zusätzliche 73 Reiserückkehrer aus Risikogebieten befinden sich in häuslicher Absonderung.