Während im Weimarer Land die Zahlen wieder steil ansteigen, ist die Corona-Lage in der Kulturstadt bisher noch relativ ruhig.

Corona-Inzidenzwert in Weimar sinkt weiter

Weiterhin deutlich entspannter als im umgebenden Weimarer Land entwickelt sich die Corona-Pandemie in der Stadt Weimar und ihren Ortsteilen: Das Gesundheitsamt meldete am Sonntagvormittag vier neue Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus innerhalb der letzten 24 Stunden. Drei davon passierten innerhalb von Familien, eine lässt sich auf eine Ansteckung am Arbeitsplatz zurückverfolgen.