Coronafälle in Bad Sulza: Verwaltung will Arbeitsfähigkeit gewährleisten

Über ein Corona-Ausbruchsgeschehen im kommunalen Kindergarten ist nun auch die Verwaltung der Landgemeinde Bad Sulza von der Pandemie betroffen. Im Rathaus der Kurstadt werden Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Arbeitsfähigkeit der übrigen Verwaltung sicherzustellen.

"Das größte Problem ist die Pandemie, die uns mehr und mehr beschäftigt und nun auch intensiver bei uns einschlägt", erklärt Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze gegenüber dieser Zeitung beim ersten großen Pressegespräch des Jahres. "Das hat nun auch Auswirkungen auf den kommunalen Kindergarten in Eckolstädt. Eine Erzieherin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie wurde nach Hause geschickt und ihre Gruppe in Quarantäne", so die momentane Lage. Zudem hätte eine Mitarbeiterin der Verwaltung in Bad Sulza einen Kontakt mit einer Person gehabt, die jüngst positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Auch sie sei in die heimische Quarantäne geschickt worden.

Anti-Corona-Maßnahmen in Bad Sulza werden verschärft

Während an der Kindertagesstätte in Eckolstädt die übrige Notbetreuung weiterlaufe, werden im Rathaus die arbeitstechnischen Maßnahmen fortgeschrieben und weiterentwickelt, um in Zeiten der Pandemie weiterhin Ordnung und Sicherheit für die Bürger gewährleisten zu können, so die Verwaltungsspitze. So werden gerade FFP2-Masken besorgt und künftig Pflicht für die Mitarbeiter des Hauses. Zudem würden die digitalen Voraussetzungen geschaffen, um das so genannte mobile Arbeiten der Angestellten - notfalls also auch von zu Hause - zu ermöglichen.

Vor Montag könne die Bad Sulzaer Verwaltungsangestellte übrigens keinem Aufschluss gebenden Test unterzogen werden, da die mögliche Infektion noch nicht lang genug zurückliege, um den Erreger zweifelsfrei nachweisen zu können. Unterdessen habe die Verwaltung 50 Corona-Schnelltests bestellt, um gemeinsam mit einem externen Arzt eigene Prüfungen der übrigen Mitarbeiter durchführen zu können.

Verwaltung hat nun auch Anspruch auf Notbetreuung

Unabhängig von dem weiteren Verlauf der Pandemie begrüßt es Dirk Schütze ausdrücklich, dass endlich auch Mitarbeiter der Verwaltung laut neuer Allgemeinverfügung des Landes einen Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder haben: "Das ist für mich ganz wichtig und hat uns einen großen Brocken der möglichen Probleme genommen."

Alle internen Corona-Regelungen im Rathaus von Bad Sulza seien in Absprache mit und in Zustimmung durch den Personalrat geschehen. "Ich bin froh, dass das alles so funktioniert und wir uns hier nicht auseinander dividieren. Hier arbeiten und ziehen alle an einem Strang", lobt der Rathauschef die Angestellten der Verwaltung.