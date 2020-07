Weimar. Eine weitere Person ist in Weimar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Krisenstab erinnert an Abstands- und Hygiene-Regeln.

Coronavirus in Weimar: Dritter neuer Fall seit Samstag

Die Infektion stehe in Zusammenhang mit den neu aufgetretenen Corona-Fällen vom Wochenende. Am Montagnachmittag waren noch nicht alle Kontaktpersonen ermittelt. Damit gibt es in Weimar derzeit drei aktiv Kranke. 69 Menschen sind derweil genesen. In Quarantäne befinden sich 56 Personen (+40). Das Gesundheitsamt hat seit dem Wochenende 45 Tests durchgeführt, von denen das Gros der Ergebnisse noch aussteht.

Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt hat vor diesem Hintergrund darauf hingewiesen, dass die grundlegenden Abstands- und Hygieneregeln weiter unverzichtbar sind. Neben der Maskenpflicht für Kunden in Geschäften, im ÖPNV oder in medizinischen Einrichtungen (hier gilt die Maskenpflicht auch für das Personal) gelte insbesondere, dass Personen mit Erkältungssymptomen dringend vom Besuch privater und öffentlicher Feiern Anstand nehmen sollen.

Wer trotz erkennbarer Symptome Kontakt zu anderen suche, müsse sich bewusst sein, dass er möglicherweise das Coronavirus weiterverbreitet, betonte der Leiter des Stabes, Bürgermeister Ralf Kirsten. Wichtig bleibe auch die Qualität und Vollständigkeit von Kontaktlisten der Gäste in Gastro-Betrieben. Wer in Quarantäne geschickt wird, entscheide das Gesundheitsamt. Der Städtische Ordnungsdienst werde die Einhaltung der Corona-Bestimmungen weiterhin kontrollieren.

