Polizeiabsperrung an der ehemaligen Sophienheilstätte. Bei den Dreharbeiten zum jüngsten Weimarer Tatort diente die Sophienheilstätte als Kulisse.

Dankbarkeit und Sorge in München

Nach dem Brand in der ehemaligen Sophienheilstätte in München bei Bad Berka hat die Ortsteilbürgermeisterin Kerstin Pölzing die Erwartung ausgesprochen, dass die zuständigen Behörden künftig eine Gefährdung der Umwelt durch das stark vermüllte Objekt ausschließen. Das gelte insbesondere deshalb, da niemand die Inhalte des Mülls einschätzen kann. Damit seien auch Gefahren für die Anwohner, die Besucher und ebenfalls für die vielen ehrenamtlichen Feuerwehrleute bei ihren Einsätzen nicht auszuschließen.

Bei allen Feuerwehrleuten und Einsatzkräften hat sich die Ortsteilbürgermeisterin von München für ihr schnelles und hochprofessionelles Eingreifen beim Löscheinsatz an der Sophienheilstätte ausdrücklich bedankt. Am Abend des 23. Januar war dort ein Brand ausgebrochen, der erst in der Nacht gelöscht werden konnte.

Als Anerkennung für den Einsatz will der Ortsteil der Feuerwehr von Bad Berka und seinen Ortsteilen zum nächsten Fest 100 Bratwürste und ein Fass Löschbier spendieren.